В Петербурге в честь дня рождения Луи Армстронга состоится джазовый концерт

Ко Дню рождения великого джазмена Луи Армстронга петербургский коллектив Sweet Hot Jazz Band представит публике настоящий моноспектакль на сцене антуражного пространства старинной кирхи.

Музыканты исполнят лучшие произведения из репертуара «короля джаза», а в перерывах между песнями гости услышат удивительные истории о ярких фрагментах творческой жизни маэстро. Не останутся без внимания и популярные хиты его современников.



Фронтмен коллектива – Вова Чё Морале – поющий трубач в своем выступлении совместит соло трубы и множество вокальных техник, в том числе технику на основе приема «гроулинг», имитируя звучание голоса самого Армстронга, который буквально наградил исполнителя секретом своего шарма.

Где: улица Кирочная, 8 – Анненкирхе

Когда: 3 августа в 20:00



Стоимость билетов: на TimePad от 400 рублей, в день концерта - 700 рублей.