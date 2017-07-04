В Музее кошек состоится open-air

В ближайшие выходные, 8 и 9 июля, в Музее Кошки пройдет традиционный летний open-air с четвероногими участниками. Десятки усатых, полосатых, монохромных животных примут участие в фестивале "Самый с Усамый", а самые удачливые - найдут своего нового верного владельца и в эти же дни переедут в собственный дом.

Выставку организуют приюты "Второй шанс" и "Котофей", на протяжении многих лет ежедневно занимающиеся пристройством бездомных животных. Вместе с Музеем Кошки и его филиалами - "Республикой кошек" и "Республикой котов" в Петербурге ежегодно в новые семьи пристраиваются до 700 животных.

Летний фестиваль - кульминация "сезона пристройства". Помимо выставки кошек и котов два дня на площадке вокруг Музея Кошки будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа и игры на открытом воздухе. Тем, кто решит приютить одного из участников, необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора о пристройстве и переноску. Также в качестве подарков приюты будут рады принять в дар лечебные корма.

Кроме того, 8 и 9 июля петербургские коты также примут участие в фестивале "STEREOLETO" на Елагином острове и в "Речном карнавале" у Инженерного замка.

Где: город Всеволожск, Колтушское шоссе, 214 – Музей Кошки

Когда: 8 и 9 июля с 10:00 до 18:00

Вход на выставку — по билетам Музея.