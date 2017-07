На Новой Голландии бесплатно покажут документальные фильмы о современной культуре

С 6 по 9 июля на острове Новая Голландия в Северной столице покажут избранные фильмы из программы Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival.

В четверг, 6 июля, откроет программу фильм о Джейн Джекобс, основоположнице «нового урбанизма» и авторе книги «Жизнь и смерть больших американских городов», — «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк» (Citizen Jane: Battle for the City).

Расписание на другие дни:

7 июля — «Daft Punk освобожденные» (Daft Punk Unchained), фильм о французском электронном дуэте Daft Punk;

8 июля — «Северное диско-сияние» (Northern Disco Lights), фильм о главных норвежских электронных музыкантах, превративших скандинавское диско в бренд;

9 июля — «Последние пять лет Дэвида Боуи» (David Bowie — The Last Five Years), история последних лет жизни Дэвида Боуи, рассказанная его друзьями и творческими партнерами.

Начало всех показов в 20:00, вход свободный.

Кинокартины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.