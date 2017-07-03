В Петербурге на крыше покажут спектакль по мотивам романа Гончарова "Обломов"

Через две недели, 16 июля, на крыше HI-HAT с панорамным видом на Петроградку и Ботанический сад покажут яркий петербургский спектакль - "Обломов иль я" по мотивам известного романа.

Гостей вечера ждет путешествие во внутренний мир героя, человека, гражданина мира. Его имя - Обломов. В спектакле этот персонаж принимает универсальный характер и рассматривается вне времени, культур, истории.

Заглянув в голову господина Обломова, создатели спектакля исследуют причинно-следственную связь внутренних процессов и поведения героя. Таким образом, классическая история, написанная Гончаровым почти двести лет назад, создается заново, интерпретируется и дает свой ответ.

На крыше всего 100 мест – организаторы показа спектакля советует приобретать билеты заранее на сайте проекта.

Где: Аптекарский проспект, 4 - HI-HAT

Когда: 16 июля в 20:00

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