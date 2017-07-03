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На Дворцовой площади появится работающая боевая техника

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© Фото: Blog Fiesta

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Гости и жители города смогут подняться на танки.

С 6 по 13 августа в Петербурге начнет работать экспозиция боевой военной техники. Музей битвы за Ленинград им. Зиновия Колобанова уже получил разрешение на время занять центральную площадь города, сообщает Piter TV.

Техника будет находиться по всему периметру Дворцовой площади. В настоящий момент заявлены танки Т-34, Т-38 и КВ-1. Их список будет дополняться.

Всего в музее располагаются более 260 единиц профильной техники и профильных экспонатов. Отличительной особенностью экспонатов является то, что все из них находятся в рабочем состоянии.

С разрешения дирекции музея, гости и жители города смогут, к примеру, подниматься на танки

На выставке будут работать сотрудники музея. Они проведут экскурс по экспозиции и познакомят желающих с историей военной техники, расскажут о Любанской операции и ответят на вопросы гостей.

Дата выставки будет приурочена к окончанию Любанской операции. Военные историки считают датой ее завершения 31 апреля. Но представители нового музея считают, что реальная дата была позже.

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