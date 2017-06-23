На концерте ко Дню Молодежи в GorillaPark выступит звезда Рунета Сергей Дружко

В это воскресенье, 25 июня, с 15:30 до 19:00 25 июня в парке активного отдыха GorillaPark пройдет праздничный концерт ко Дню молодежи.

Программа праздника полностью соответствует поводу: гостей праздника ждет невероятный брейк, битбокс, современная музыка, самый настоящий робот и самый настоящий модный блогер. Завершит праздник световое шоу.

В числе приглашенных - первая команда по брейк-дансу в России TOP9CREW и автор слова «хайпить» и самый серьезный человек Рунета – Сергей Дружко. Сергей будет вести мероприятие и общаться со зрителями, делясь собственными афоризмами и жизненным опытом. Вход на концерт бесплатный для всех гостей парка.

GorillaPark – это 4000 кв. м. и два этажа стилизованной под кварталы Нью-Йорка крытой площади развлечений. Территория условно поделена на зоны активностей. Для самых маленьких – детская комната и «Лабиринт». Для всех от 7+ – «Зона настольных игр», «Виртуальная реальность», интерактивная игра «Наперегонки со временем», «Веревочный курс» длиной 165 м, Лазертаг более 200 кв.м., единственный в Петербурге комплекс «Скалодром 2.0», который включает зоны экстремальных прыжков, параболическую горку и скалодром, «Тарзанка» высотой 9 м, зона прыжков с 25 батутами, единственный в городе аттракцион «Скоростной полет».

На территории Gorilla Park есть фирменное кафе, фотозона с автомобилем и четыре зоны Party Room для проведения корпоративов, торжеств, мастер-классов и закрытых вечеринок. Каждое помещение Party Room оснащено современной аудио- и видеоаппаратурой.