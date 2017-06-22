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На крыше Nevesomos't зазвучит гитара

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© Фото: организаторы концерта

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С сольным концертом выступит Егор Свеженцев.

Через две недели, 5 июля, на крыше Nevesomos't состоится сольный концерт одного из самых известных российских гитаристов -  Егора Свеженцева

Зрители смогут окунуться в волшебный мир гитарных ритмов и петербургского неба. Площадка Nevesomos't находится на крыше отеля Введенский и известна своим потрясающим видом на Петербург. Именно здесь пройдет незабываемый вечер "Романтическая гитара", где выступит Егор Свеженцев, лауреат множества российских и международных конкурсов.

Музыкант ведет активную концертную деятельность - выступает с сольными концертами в России, Европе, США. Также играет в оркестре Михайловского театра. В мае 2015 года у Егора Свеженцева состоялся сольный концерт в Мариинском театре. А в феврале 2016 года музыкант выступил в знаменитом Карнеги-холле (Нью-Йорк, США).

В своем репертуаре гитарист виртуозно сочетает произведения различных эпох и стилей, уделяя особое внимание музыке XX и XXI веков, которая увлекает слушателя нестандартными ритмами и размерами, новой красочностью звучания.



Количество мест на крыше строго ограничено - вместимость площадки всего 100 мест. Билеты можно купить заблаговременно на сайте.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, бар-ресторан. Возрастное ограничение 6+

Где: Большой проспект П.С, 37

Когда: 5  июля в 20:00

Подробнсоти во встрече события "ВКонтакте". 

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