На крыше Nevesomos't зазвучит гитара

Через две недели, 5 июля, на крыше Nevesomos't состоится сольный концерт одного из самых известных российских гитаристов - Егора Свеженцева

Зрители смогут окунуться в волшебный мир гитарных ритмов и петербургского неба. Площадка Nevesomos't находится на крыше отеля Введенский и известна своим потрясающим видом на Петербург. Именно здесь пройдет незабываемый вечер "Романтическая гитара", где выступит Егор Свеженцев, лауреат множества российских и международных конкурсов.

Музыкант ведет активную концертную деятельность - выступает с сольными концертами в России, Европе, США. Также играет в оркестре Михайловского театра. В мае 2015 года у Егора Свеженцева состоялся сольный концерт в Мариинском театре. А в феврале 2016 года музыкант выступил в знаменитом Карнеги-холле (Нью-Йорк, США).

В своем репертуаре гитарист виртуозно сочетает произведения различных эпох и стилей, уделяя особое внимание музыке XX и XXI веков, которая увлекает слушателя нестандартными ритмами и размерами, новой красочностью звучания.





Количество мест на крыше строго ограничено - вместимость площадки всего 100 мест. Билеты можно купить заблаговременно на сайте.



На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, бар-ресторан. Возрастное ограничение 6+

Где: Большой проспект П.С, 37

Когда: 5 июля в 20:00

Подробнсоти во встрече события "ВКонтакте".