В Петербурге пройдет конкурс «Мисс Ретродискотека 2017»

В субботу, 24 июня, в клубе «Бродвей» состоится второй этап конкурса «Мисс Ретродискотека 2017» . Это ежегодное мероприятие уже стало одним из главных событий ночной жизни Петербурга.

Традиционно конкурс собирает не одну сотню гостей, а принять участие в «Мисс Ретродискотека 2017» может любая девушка от 18 до 30 лет, заполнив анкету на сайте и набрав большее количество голосов по итогам народного голосования.

Далее победительницы выходят в финальные конкурсы, где их ждет строгое, но справедливое жюри. В составе судей из года в год руководители компаний партнеров конкурса и представители СМИ.

К каждому этапу и супер-финалу предшествует серьезная подготовка, репетиции, примерки. Ведь это должно быть настоящее шоу, поэтому на проекте работает постановочная группа специалистов с большим опытом в области постановки шоу, дефиле – стилисты, хореографы, постановщики дефиле. Репетиции, примерки, отработка уникального образа каждой участницы - обязательная часть процесса подготовки.

Каждому этапу и моменту уделяется особенное внимание, ведь победа и полученный приз стоит того, чтобы бороться. На кону 100 000 рублей и призы от партнёров конкурса.

Генеральный партнер мероприятия «Мисс Ретродискоетка 2017» – авторские салоны красоты Estel; именно команда стилистов Estel будет отвечать за прически и make up. Каждая участница получит в подарок набор косметики для волос и подарочные сертификаты в авторские салоны.

Постоянные партнеры мероприятия - 1001 Dress предоставят свои платья для блоков дефиле и подарки; компания Roda Soleil - уникальные купальники, а авторский бренд бижутерии Irina Neilo – изящные украшения.