Фестиваль "Нашествие" откроют Вячеслав Бутусов и «Юные Александровцы»

В этот году фестиваль "Нашествие", который пройдет 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области, откроют совсем юные музыканты – детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Он выйдет на Главную сцену фестиваля вместе с Вячеславом Бутусовым.

Школа-студия "Юные Александровцы" была создана в 2007 году, и за 10 лет существования хора маленькие артисты успели объездить десятки городов, одержать победу во многих конкурсах и дать сотни концертов, но на таком крупном музыкальном фестивале ребята выступят первый раз.

Репертуар составлялся очень тщательно – руководитель хора Нина Анатольевна Путилина, дети и сам Вячеслав Бутусов очень долго выбирали композиции для выступления.

В этом году на сцену фестиваля выйдут: "Анимация", Калинов мост", Кипелов, "Кукрыниксы", "Несчастный случай", "Пикник", Сергей Бобунец, "Сплин", "Уматурман", THE HATTERS, "Алиса", "КНЯZZ" (при участии БАЛУ), "Мельница", Найк Борзов, "Серьга", "Сурганова и оркестр", "ЧИЖ & CO", TEQUILAJAZZZ, LUMEN, "Браво", Гарик Сукачев & Бригада С, Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и THE MATRIXX, "ДДТ", "Дельфин", "Наив", ANIMAL ДЖАZ, LOUNA и другие известные группы.