День России в Петербурге: фестивали цветов, красок и военной техники

День России – один из самых молодых государственных праздников. Он был учрежден 12 июня 1990 года и с тех пор отмечается во всех городах нашей страны. В этом году в Петербурге с 9 по 12 июня пройдет большое количество различных мероприятий, приуроченных к этой дате.





Фото: Город+

Фестиваль современного искусства и спорта «Крылья на Неве»

Некоторые масштабные мероприятия начнутся уже в эту субботу, 9 июня. Например, фестиваль современного искусства и спорта «Крылья на Неве», который пройдет в Петропавловской крепости.

В рамках фестиваля состоится этап мирового кубка MotoSurf WorldCup. В акватории Невы оба дня будут соревноваться профессионалы джет-серфинга. Эта разновидность спорта давно начала завоевывать любовь экстремалов по всему миру, а в России пока только набирает обороты. Раньше этапы проводили в Америке, Европе, Бразилии и Китае, а теперь очередь дошла и до России.

Фото: KudaGo.com

Где: Петропавловская крепость

Когда: 9 июня 12:00–20:30, 10 июня 10:00–19:00

Больше информации в группе встречи.

Квест на знание истории России

В воскресенье, 10 июня, в Академическому саду стартует тематический квест, приуроченный к празднованию Дня России. Во время него желающие смогут углубить знания истории и культуры России и Петербурга. Во время городской игры участники, решая интерактивные задачи, смогут познакомиться с важными событиями страны.

Каждая команда (до пяти человек) получит маршрутный лист со списком вопросов и загадок квеста. За отведенное время участникам необходимо будет пройти по маршруту, выполнить задания, ответить на вопросы, получить максимальное количество баллов. Победителем станет команда, которая пройдет максимальное количество контрольных пунктов. Все участники квеста получат памятные подарки, победителей ждут особые призы.

К участию приглашаются представители объединений подростково–молодежных клубов и центров, домов молодежи, образовательных учреждений Петербурга, а также студенческих организаций, центров студенческих инициатив, студенческих советов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, общественных объединений и иных некоммерческих негосударственных организаций в возрасте от 14 до 30 лет.

Фото: kudapiter.ru

Где: 3-я линия Васильевского острова, 2А

Когда: 10 июня в 12:00

Дополнительная информация: +7(921)-953-45-08, Татьяна Пушина

Всероссийский фестиваль красок

Три дня подряд - 10, 11 и 12 июня - в 15:00 на стадионе «Кировец» будет проходить буйство цвета и радости - Всероссийский фестиваль красок.

«Гостям фестиваля не придется беспокоиться о последствиях: натуральная краска легко отстирывается, абсолютно безопасна и имеет все необходимые сертификаты. Для комфорта участников на «Кировце» разместят фудкорты, зону развлечений и специальную территорию для отдыха. Настроение масштабной красочной феерии будут задавать лучшие диджеи и музыкальные группы Петербурга, среди них: «Pravada» и «Площадь Восстания»», - сообщают организаторы фестиваля.

Кроме того, для гостей фестиваля выступит Homie, чьи песни уже год возглавляют многие крупные музыкальные чарты России.

Начало Фестиваля в 15:00 в каждый из дней. Вход по краске ВФК. Без возрастных ограничений.

Фото: Nadasuge.ru

Где: стадион «Кировец» - Перекопская улица 6/8

Когда: с 10 по 12 июня в 15:00

Подробности на сайте фестивале и в официальной группе «ВКонтакте».

Танковый фестиваль «Боевая сталь: Служу России!»

Танковый фестиваль «Боевая сталь: Служу России!» будет включать в себя десять военных шоу, презентацию плавающих военных машин и демонстрацию оружия российской армии.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга вниманию зрителей представят новую шоу-программу. Гостям покажут бой между кавалерией и танками, работу артиллерийских расчётов, российскую бронетехнику и многое другое. Кроме того, гостям фестиваля продемонстрируют тяжёлую и легкую плавающую технику — гусеничный транспортер, машину разведки и спецназа СССР. Участники реконструируют четыре масштабных действа.

Фото: vk.com/tankfestival

Где: Парк 300-летия Петербурга

Когда: 10-12 июня с 11:00 до 20:00

Подробнее в группе фестиваля.

Фестиваль цветов

Фестиваль начнется с «Парада цветов» по Невскому проспекту. После на Дворцовой площади ведущие флористы мира представят цветочные наряды и аксессуары.

В этом году в событии примут участие гости не только из России, но и из Армении, Белоруссии, Голландии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии. «Дворцовая площадь буквально утонет в цветах, - обещают организаторы. - Горожане и гости города смогут сфотографироваться среди этой неземной красоты».

Параллельно в Александровском саду будет идти конкурс клумб районных садово-парковых хозяйств. По мнению экспертов, борьба за гран-при фестиваля развернется между флористами России, Польши и Голландии.

Фото: aliveserg.livejournal.com

Расписание мероприятий фестиваля:

14:00 – старт шествия от площади Островского к Дворцовой пл. Красочную кавалькаду, состоящую из мобильных платформ, конных экипажей и ретро-автомобилей, сопроводят модели в цветочных костюмах, артисты уличных театров и коллективы духовых оркестров.



16:30 - официальная церемония открытия фестиваля и "Шоу Цветов". На Дворцовой площади пройдет конкурс цветочных платьев, причесок, зонтиков и др. На глазах зрителей именитые флористы создадут неповторимые цветочные композиции и букеты.



18:30 – «Бал Цветов». На сцену выйдут ведущие певцы мировой оперной сцены, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы. В программе прозвучат шедевры мировой классики, знаменитые увертюры и арии, популярные неаполитанские песни и русские романсы, хиты бельканто и музыки кино. Концерт пройдет в сопровождении Международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Специальный гость фестиваля - Глеб Матвейчук.

Забег «День России – день семьи и спорта»

В понедельник, 12 июня, в 12.00, в Приморском парке Победы на Крестовском острове состоится спортивный забег, посвященный Дню России. Мероприятие получило название «День России – день семьи и спорта»

«Участие в забеге — это возможность преодолеть себя, получить новую порцию адреналина, и, конечно же, встретиться с людьми, родственными Вам по духу! Любители спорта и активного образа жизни смогут испытать свои силы на трех дистанциях в 1, 5, 10 и 21 км!», - сообщают организаторы спортивного мероприятия.

Все участники получат стартовые пакеты и будут награждены на финише памятными медалями. А победители в абсолютном зачете и в возрастных группах получат грамоты и призы от партнеров.

Фото: Piter.tv

Где: Приморский парк Победы на Крестовском острове

Когда: 12 июня в 12:00

До 10 июня открыта предварительная регистрация на забег — через сайт.

Районные праздники

Помимо торжеств в центре Северной столице, в районах Петербурга пройдет множество интересных мероприятий. Вот их полный список:

Адмиралтейский 10:00-16:00 Пионерская пл. Культурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню России

Калининский Начало в 10:00 Муринский парк Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России

10:00-16:00 Пл. Ленина (площадка у фонтанов) Праздничная уличная концертная программа, посвященная Дню России

Колпинский 16:00-18:00 Колпинский парк на полуострове, на сцене парка аттракционов "Вперед, Россия!" – праздничная программа, посвященная Дню России

Красногвардейский Начало в 12:00 Полюстровский парк Праздничное мероприятие, приуроченное к Дню России

Начало в 13:00 Свердловская наб. (площадка напротив гостиницы "Охтинская") Всероссийский флешмоб "Русь танцевальная"

Красносельский 14:00-18:00 Южно-Приморский парк Уличный праздник "Играй, гармонь!"

Начало в 16:00 Летняя эстрада, г. Красное Село, ул. Равенства, 7 Праздничное уличное мероприятие, посвященное Дню России

Кронштадтский Начало в 17:00 Андреевский сад, г. Кронштадт "Виват Россия!" – концертная программа, посвященная Дню России

Курортный Начало в 12:00 Парк культуры и отдыха "Дубки", г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42 Ежегодный фестиваль народного творчества "Сестрорецкое подворье"

Начало в 12:00 Центральная сцена Зеленогорского парка культуры и отдыха, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 536 Ежегодный фестиваль искусств "Зеленогорский этюд"

12:00-16:00 Теннисные корты в парке культуры и отдыха "Дубки", г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42 Турнир по большому теннису, посвященный Дню России

13:00-16:00 Многофункциональная площадка в парке культуры и отдыха "Дубки", г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42 Турнир по волейболу и флорболу, посвященный Дню России

Невский Начало в 12:40 Парк "Куракина Дача" Уличный районный праздник, посвященный Дню России

Петроградский 12:00-17:00 Станция метро "Чкаловская", станция метро "Горьковская", станция метро "Крестовский остров" (сцена-платформа) "Вместе мы – Россия и Отечество" – культурная акция, посвященная Дню России

Петродворцовый Начало в 12:00 Площадка у дома 67/2 по Санкт-Петербургскому шоссе, пос. Стрельна Флешмоб к Дню России

Приморский 10:00-17:00 Парк 300-летия Санкт-Петербурга Фестиваль скандинавской ходьбы, сдача норм ГТО, пляжный волейбол

10:00-20:00 Парк "Озеро Долгое Праздничный концерт, посвященный Дню России

11:00-16:00 Удельный парк Уличный интерактивный концерт

14:00-16:00 Крымский сквер Концертная интерактивная программа, посвященная Дню России

Пушкинский Начало в 12:30 Кинотеатр "Авангард", г. Пушкин, Московская ул., 32/17; Центр культуры, кино и досуга "Павловск", г. Павловск Конюшенная ул., 7 Тематические кинопрограммы

Фрунзенский Начало в 12:00 Яблоневый сад, Белградская ул., 16 "С Днем России!" – праздничный концерт, буккроссинг, мастер-классы

Начало в 12:00 Парк Интернационалистов Районные соревнования по ориентированию, посвященные Дню России

Центральный Начало в 15:00 Летний сад Праздничное мероприятие, посвященное Дню России

Фото: Gov.Spb.ru

Концерт на Дворцовой

Эпилогом праздничного дня станет большой концерт на Дворцовой площади. Первая часть концерта пройдет с 12:00 до 15:00, вторая – праздничный концерт "Я – Россия!" – с 20:00 до 22:00.

На концерте выступит кавер-группа James Bond с танцевальным коллективом S17, пройдет DJ сет от дуэта Женя Петрова & Макс Фреш, выступят DJ-дуэт Космо и СкоробоЙгатый, DJ Feel & MC. Хедлайнерами будут Клава Кока и Анна Седокова.

Настоящим сюрпризом стало участие в концерте скандальной звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, которая будет петь на протяжении 25 минут.

Фото: РИА Новости

Где: Дворцовая площадь

Когда: 12 июня с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 22:00

Скидки в честь праздника

Сервис Muzbilet.ru запускает акцию в честь Дня Россия – с 10 по 12 июня можно заказать билеты на экскурсии, концерты и другие мероприятия без комиссионного сбора. На некоторые из них действуют праздничные скидки.

К примеру, можно воспользоваться специальным предложением и приобрести электронные билеты со скидкой 200 рублей на номинал билета на концерт Джанго, который состоится 12 июня в Клубе Космонавт.

Также действуют специальные предложения для театралов. Подробности на сайте компании.