В Петербурге в конце июля пройдет фестиваль электронной музыки PRESENT PERFECT

Фестиваль электронной музыки и современного искусства PRESENT PERFECT состоится в третий раз и на три дня, с 28 по 30 июля, займет важные городские площадки с обширной параллельной программой.

Вслед за анонсированием первых хедлайнеров, организаторы заявили об открывающем событии фестиваля. Вечерний электронный концерт состоится в пятницу, 28 июля. Место проведения будет объявлено в ближайшее время.



На одной сцене выступят лондонский саунд-продюсер Actress, только что выпустивший идеальный альбом на Ninja Tune, пионеры индастриал-музыки из Шеффилда – трио Clock DVA, а также культовый проект одного из основоположников электро Джеральда Дональда – Dopplereffekt. Последние два акта заявлены как аудиовизуальные перформансы. Программу откроет live выступление Петербургского артиста Flaty.

Помимо концерта, в программе трех дней фестиваля Present Perfect значится обширный образовательный блок с представителями музыкальной индустрии из Европы и США, серия pre-party ивентов, главное 20-ти часовое событие в Музее стрит арта, где 29 июля выступят более 40 музыкантов со всего мира и заключительная воскресная вечеринка. Среди уже анонсированных музыкантов значатся: американка The Black Madonna, британцы Ben UFO, Daniel Avery, немцы Tobias., Atom TM, а также Juju & Jordash и многие другие.

Билеты можно приобрести здесь.