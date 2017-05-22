На площади Островского в субботу можно будет есть пломбир в неограниченном количестве

В Петербурге на площади Островского, в субботу, 27 мая пройдет XXII Фестиваль мороженого.

В этом году праздник летнего лакомства будет построен на веселых спортивных и околоспортивных активностях, а сам десерт - мороженое, представлен в виде главной награды за успехи.

С 11:00 до 21:00 жители и гости города смогут насладиться любимым лакомством и принять участие в развлекательной программе. Посетители фестиваля смогут попробовать более 50 видов мороженого.

По традиции в течение всего дня на установленном "Мульт-театре" будут демонстрироваться лучшие советские и российские мультфильмы.