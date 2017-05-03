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В Петербурге пройдет третий фестиваль технологий, науки и изобретений

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    Увидеть первые компьютеры Apple и стать художником виртуальной реальности можно 13 и 14 мая.

    Фестиваль технологий, науки и изобретений TECH Weekend 3.0 вновь распахнет свои двери в самом сердце Петербурга.

    «На этот раз мы приготовили для вас много нового и интересного! Вы сможете увидеть как выглядели самые первые компьютеры Apple. Познакомиться и пообщаться с настоящим роботом Алантимом. Стать художником в виртуальной реальности. Увидеть оживающие картины дополненной реальности. Узнать что такое 3D мапинг. Поучаствовать в различных мастер классах и химических опытах. Ну и конечно мы не обошли стороной нейроинтерфейсы, различные шлемы виртуальной реальности ,купольный планетарий, гироскутеры и многое другое!», - сообщат организаторы фестиваля/

    Дополнительная информация – в группе фестиваля «ВКонтакте» или по телефону 987-35-50

    Где: Центральный музей связи имени А.С.Попова - Почтамтский переулок, 4

    Когда: 13 мая в 11:00 — 14 мая в 20:00

    Стоимость: 300-400 рублей

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