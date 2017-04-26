На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль короткометражек

В следующую субботу, 5 мая, на Новой сцене Александринки покажут премьеру нового сборника фестиваля короткометражек Future Shorts:Потепление.



Future Shorts - крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации, показы которого проходят более чем в 20 странах. Каждая программа Future Shorts - это срез мирового короткометражного искусства во всей его многогранности: от кинодебютов до фильмов-призеров крупнейших фестивалей.



Новая весенняя программа Future Shorts «Потепление» - это семь фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Истории о любви, выборе, поиске себя и адаптации к меняющемуся миру. Почти что библейская притча и почти что психотерапевтический сеанс гипноза. Зрители увидят войну и мир на пересечении культур, историю любви в духе Кустурицы, повествование о хрупкости семьи с акцентом лондонских предместий и жесткий бит, помноженный на провокацию. Настоящий калейдоскоп кинокультур, впечатляющий срез мирового кинематографа.



Где: Новая сцена Александрийского театра - набережная реки Фонтанки, 49-А

Когда: 5 мая в 19:30

Билеты можно приобрести по ссылке