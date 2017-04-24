В отеле «Москва» появится открытый микрофон для Stand Up

В рамках Второго петербургского ресторанного фестиваля пройдет открытие свободного Stand Up микрофона, которое состоится в субботу, 29 апреля, с 19:30 в Beef Bar Vosem (8 этаж отеля «Москва»)..

С этого момента запускается постоянная субботняя площадка, которая предоставит любому гостю возможность попробовать себя в жанре StandUP.

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«В субботу, 29 апреля, гостей ждет еще ряд сюрпризов: кулинарный мастер-класс петербургской кухни от нашего шеф-повара, живая музыка от участниц телепроекта Голос, развлекательная программа, караоке-баттл», - сообщают организаторы вечера.

Вход свjбодный.