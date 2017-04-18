В Петербурге покажут лучшие европейские киноновинки

С 19 по 23 апреля в Петербурге пройдет пятый фестиваль WEST WIND, который представит избранные европейские киноленты и предложит зрителям обсудить их с режиссерами и актерами.

Традиционно в программу WEST WIND входят и европейские претенденты на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", и наиболее заметные фильмы, снятые в Европе. Все фильмы фестиваля будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Зрителей также ждут встречи (Q&A) с актерами и режиссерами, которые приедут в Петербург, чтобы лично представить свои работы.

WEST WIND – кинофестиваль, который проходит не только в оффлайне, но одновременно и в онлайне. Благодаря крупнейшему российскому онлайн-кинотеатру ivi фестиваль обрел свою интернет-версию.

С 19 апреля зрители ivi увидят расширенную программу WEST WIND, в нее войдут фильмы в разные годы претендовавшие или получившие премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и фильмы-участники WEST WIND 2013-2016 годов.

Среди них: нашумевшая комедия «Тонни Эрдманн», психологический триллер «Она» с Изабель Юппер в главной роли, философские кинополотна Паоло Соррентино «Молодость» и «Великая красота», обладатель «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пронзительная драма «Сын Саула» и многие другие.

Подробнее можно узнать на сайте фестиваля.

РАСПИСАНИЕ WEST WIND 2017

19 АПРЕЛЯ 2017, СРЕДА

20:00 Добро пожаловать в Германию (Германия | комедия, драма) // Q&A: Даниэла Толкиен

20 АПРЕЛЯ 2017, ЧЕТВЕРГ

19:00 Моя земля (Германия, Дания | драма, военный)

21:00 Голоса из Чернобыля (Австрия, Люксембург, Украина | документальный)

21 АПРЕЛЯ 2017, ПЯТНИЦА

21:15 Освобождение Скопье (Македония, Хорватия, Финляндия | драма) // Q&A: Сильвия Стояновска

22 АПРЕЛЯ 2017, СУББОТА

17:15 Черная булавка (Сербия, Черногория | комедия, драма) // Q&A: Иван Маринович

20:00 Серьезная игра (Швеция | драма) // Q&A: Карин Франц Кёрлоф

22:45 В тени (Великобритания | ужасы, драма)

23 АПРЕЛЯ 2017, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17:15 Воробьи (Исландия, Дания, Хорватия | драма) // Q&A: Ингвар Сигурдссон

20:00 Военные письма (Португалия | драма) // Q&A: Мигель Нунеш