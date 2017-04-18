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В Петербурге покажут лучшие европейские киноновинки

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Кадр из фильма "Добро пожаловать в Германию"

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Пятый фестиваль WEST WIND пройдет в «Англетере» с 19 по 23 апреля.

С 19 по 23 апреля в Петербурге пройдет пятый фестиваль WEST WIND, который представит избранные европейские киноленты и предложит зрителям обсудить их с режиссерами и актерами. 

Традиционно в программу WEST WIND входят и европейские претенденты на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", и наиболее заметные фильмы, снятые в Европе. Все фильмы фестиваля будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Зрителей также ждут встречи (Q&A) с актерами и режиссерами, которые приедут в Петербург, чтобы лично представить свои работы.

WEST WIND – кинофестиваль, который проходит не только в оффлайне, но одновременно и в онлайне. Благодаря крупнейшему российскому онлайн-кинотеатру ivi фестиваль обрел свою интернет-версию.

С 19 апреля зрители ivi увидят расширенную программу WEST WIND, в нее войдут фильмы в разные годы претендовавшие или получившие премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и фильмы-участники WEST WIND 2013-2016 годов.

Среди них: нашумевшая комедия «Тонни Эрдманн», психологический триллер «Она» с Изабель Юппер в главной роли, философские кинополотна Паоло Соррентино «Молодость» и «Великая красота», обладатель «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пронзительная драма «Сын Саула» и многие другие.

Подробнее можно узнать на сайте фестиваля.

РАСПИСАНИЕ WEST WIND 2017

 

19 АПРЕЛЯ 2017, СРЕДА

20:00 Добро пожаловать в Германию (Германия | комедия, драма) // Q&A: Даниэла Толкиен

20 АПРЕЛЯ 2017, ЧЕТВЕРГ

19:00 Моя земля (Германия, Дания | драма, военный) 
21:00 Голоса из Чернобыля (Австрия, Люксембург, Украина | документальный)

21 АПРЕЛЯ 2017, ПЯТНИЦА

21:15 Освобождение Скопье (Македония, Хорватия, Финляндия | драма) // Q&A: Сильвия Стояновска

22 АПРЕЛЯ 2017, СУББОТА

17:15 Черная булавка (Сербия, Черногория | комедия, драма) // Q&A: Иван Маринович
20:00 Серьезная игра (Швеция | драма) // Q&A: Карин Франц Кёрлоф
22:45 В тени (Великобритания | ужасы, драма)

23 АПРЕЛЯ 2017, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17:15 Воробьи (Исландия, Дания, Хорватия | драма) // Q&A: Ингвар Сигурдссон
20:00 Военные письма (Португалия | драма) // Q&A: Мигель Нунеш

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