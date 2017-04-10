На Новой сцене Александринки покажут французскую комедию «Киллер поневоле»

В субботу, 15 апреля на Новой сцене Александринки за несколько месяцев до проката в кинотеатрах покажут французскую комедию "Киллер поневоле".

В главной роли один из самых узнаваемых французских актеров, сыгравший в фильмах "Сердцееда", "Испанки", "Пены дней" и "Новой подружки" - Ромен Дюрис.

Жак готов на всё, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера...

Фото: организаторы кинопоказа

Картина Паскаля Шомеля "Киллер поневоле" — его прощальный подарок французскому и мировому кинематографу (режиссер не успел увидеть его на экранах: в августе 2015 года он скончался от рака), которую в равной степени оценят поклонники криминального жанра, социальной драмы, черной или романтической комедии, абсурда и реализма.

Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. Количество мест ограничено.

Когда: 15 апреля в 19:30

Где: Новая сцена Александринского театра - набережная реки Фонтанка, 49A

Стоимость: 350 рублей (купить билеты можно на сайте театра)

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