Инди-поп дуэт Phantogram впервые выступит в Петербурге

В апреле в Петербурге выступит Phantogram – обворожительный инди-поп дуэт из штата Нью-Йорк, чтобы впервые предстать перед российской публикой в составе полноценного музыкального live-коллектива с большим сольным концертом.

Их творческий путь начался еще со школьной скамьи, когда играющий в собственной группе «Grand Habit» Джош Картер и изучающая изобразительное искусство Сара Бартел нашли друг в друге родственные души и стали закадычными друзьями.

Сегодня этот во всех смыслах очаровательный тандем имеет статус одного из лучших инди-поп проектов современной западной сцены.

В их копилке 3 полноформатных и 5 мини-альбомов, признание музыкальных критиков, любовь и обожание не только поклонников, но и любителей молодежных сериалов: некоторые композиции Phantogram вошли в оригинальные саундтреки к популярным сериалам «Волчонок», «Дневники Вампира», «Бесстыжие», «Гастролёры», «Тайный круг», «Как избежать наказания за убийство», а также в саундтрек к фильму «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

Специальный гость концерта – Everything Is Made In China.

После долгого молчания группа Everything Is Made In China выпустила новый сингл, тем самым объявив о возвращении на сцену в новом составе и с совершенно новой программой. В апреле 2017 EIMIC отпразднуют это событие на одной сцене с очаровательным дуэтом Phantogram в Петербурге.

Приобрести билеты на концерт можно здесь.

Где: клуб «Зал Ожидания» - набережная Обводного канала, 118

Когда: 8 апреля в 20:00

Стоимость: от 1800 рублей 12+