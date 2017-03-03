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В Петербурге выступит бывший гитарист My Chemical Romance

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© Фото: afisher.info

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Группа Frnkiero And The Celebration сыграет 29 марта в клубе «Космонавт»

В марте 2017 года группа Frnkiero And The Patience, которую создал бывший гитарист и бэк-вокалист My Chemical Romance Фрэнк Айеро, посетит 14 российских городов. В большинстве из них Айеро побывает впервые.

«Я создал группу, которая заполняла пробелы, которые я не мог восполнить ранее. Я чувствовал дискомфорт и искал свое предназначение, мне хотелось праздника, чтобы отвлечься от своих проблем, и я создал этот праздник - Celebration. Теперь мне нужно научиться спокойствию и терпению, чтобы остановиться и насладиться моментом здесь и сейчас. Поэтому появилось название Patience» - комментирует Айеро.

Новый альбом Frnkiero And The Patience «Parachutes» вышел в прошлом году. «Парашюты - это приспособления, спасающие тебе жизнь» - говорит Фрэнк об альбоме, - «Когда мы падаем, это единственная вещь, которая позволит нам остаться в живых. Также и с жизнью - мы все просто падаем, ныряем к неизбежному концу, но любовь моей семьи и возможность творить и создавать музыку были всегда парашютом для меня. Этот альбом - один из моих парашютов»

Весной 2017 года 14 российских городов смогут воочию оценить обновления, которые готовы продемонстрировать Frnkiero And The Patience, услышать новый альбом «Parachutes» и другие, уже полюбившиеся публике хиты Фрэнка Айеро.

Состав Frnkiero And The Patience:

Гитара и вокал: Фрэнк Айеро
Гитара и вокал: Эван Нестор
Ударные и вокал: Мэтт Олсон
Бас-гитара: Алекс Гриппо

Официальный сайт Frnkiero And The Patience.

Заказать альбом «Parachutes» можно здесь.

Купить билет на концерт можно на сайте клуба.

Где: клуб «Космонавт» - Бронницкая улица, 24

Когда: 29 марта в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей 12+

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