ДДТ сыграет для петербуржцев свои лучшие песни

Юрий Шевчук и группа ДДТ представляют в Северной столице концертную программу «История Звука», в которую войдут лучшие песни из самых знаковых альбомов легендарного коллектива — с момента основания до наших дней. Концерт состоится 11 марта в Петербургском СКК.

«К этому масштабному концерту группа шла, кажется, всю жизнь. Давно освоив высокотехнологичными шоу самые крупные площадки страны, разрушая стереотипы о русском роке, они доходили до самых потаенных смыслов и выплывали на поверхность вновь «рожденными в СССР»: объединяя миллионы людей, говорящих на одном языке и живущих в самой большой по территории стране мира», - сообщают организаторы концерта.

В треклист концерта вошли песни «Не стреляй», «Осень», «Это все», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «В последнюю осень», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища», «Ленинград», «Революция» и другие, всеми известные композиции.

Выступление в Петербурге станет 23-им концертом в туре «История звука». Перед этим, 5 марта, ДДТ даст концерт в Москве в «Олимпийском».