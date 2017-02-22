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Петербуржцы увидят короткометражки стран Северной Европы

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© Фото: организаторы фестиваля

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Фестиваль "Nordic Shorts" состоится 3 марта на Новой сцене Александринского театра.

На Новой сцене Александринки 3 марта состоится единственный показ короткого метра и анимации северных стран Nordic Shorts.

Зрители увидят восемь фильмов, представляющих национальные кинематографии Швеции, Финляндии и Норвегии. В программе номинанты премий «Оскара», «Берлинале» и «Санденс».

Программа фестиваля:


НА ТВОИХ ГУБАХ
Йонас Рутанен |Финляндия | игровой | 8,30 мин
Выходной в парке развлечений неожиданно становится для двенадцатилетнего Вильями решающим этапом взросления.
Фестивали: Международный фестиваль короткометражного кино Oberhausen;
Фестиваль независимого кино в Сан-Франциско;
Фестиваль Nordic Lights в Сиэтле;
Короткометражный фестиваль в Хельсинки.

УСЫ
Анни Ойа | Финляндия | анимация |3,37 мин
Этот город слишком мал для двух усачей. Остаться должен кто-то один.

Фестивали: Анимационный фестиваль в Гамбурге, первый приз;
Кинофестиваль Blue Sea Film Festival;
Кинофестиваль Montreal Stop Motion.

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ
Гунхильд Энгер | Швеция | игровой | 14,30 мин
Пожилая семейная пара окружила себя высокотехнологичными девайсами, которые делают жизнь проще. Но справиться с «умным домом» иногда просто невозможно.

Фестивали: Кинофестиваль Signes de Nuit Frankreich;
Особое упоминание жюри на фестивале Norwegian Short Film Festival.

ТРУС
Сири Гутлин | Норвегия | игровой | 12,45 мин
Идунн в первый раз остается дома со старшим братом. Она заранее предупреждена, что ее ждет страшный вечер. Но так ли проста маленькая девочка, как кажется на первый взгляд?

Фестивали: Кинофестиваль Haugesund Int;
Фестиваль короткометражного кино KinoKino;
Фестиваль Tromso Int.

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Олли Илпо Салонен | Финляндия | игровой | 4,58 мин
Иногда поездка в супермаркет оказывается судьбоносной.

Фестивали: Короткометражный фестиваль в Гамбурге;
Международный кинофестиваль Leeds.

10-МЕТРОВАЯ ВЫШКА
Максимилиен ван Айертрюк, Аксель Даниэльсон | Швеция | документальный | 16,37
10-метровая вышка. Люди, раньше никогда не прыгавшие в воду, стоят на краю трамплина. Кто-то сможет прыгнуть. А кому-то придется с позором спускаться вниз по длинной лестнице. Великолепное киноисследование о людях и их поведении в стрессовой ситуации. Хит Берлинале-2016.

Фестивали: Кинофестиваль Gothenburg;
Короткометражная программа Berlinale;
Кинофестиваль в Иерусалиме;
Кинофестиваль в Сиднее.

Я И МОЙ «МОУЛТОН»
Торилл Коув |Норвегия, Канада | анимация |13,00 мин
Получить от родителей обычный велосипед не так-то просто, если они архитекторы-модернисты, а на дворе 1960 год...

Фестивали: Приз зрительских симпатий на фестивале DOK Leipzig;
Почетное упоминание на фестивале Ottawa Int. Animation Film Festival;
Номинация на премию «Оскар».

СВИДАНИЕ
Йенни Тойвоньеми | Финляндия | игровой | 7,10 мин
Тино проводит свидание для своего породистого кота Диабло. Тино даже не догадывается, что для него этот эпизод станет своего рода тестом на взрослость, ведь он окажется в компании сразу двух женщин.

Фестивали:Приз жюри на фестивале Sundance;
Особое упоминание жюри на Международном кинофестивале в Берлине.

Приобрести билеты можно на сайте театра.

В продаже всего 80 мест, организаторы рекомендуют покупать билеты заблаговременно.

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