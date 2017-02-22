Фуд-энтузиасты Петербурга проведут масленичный «Ресторанный день»

В воскресенье, 26 февраля, в петербургских квартирах, арт-пространствах, студиях, мансардах, на улицах и в парках откроются однодневные бары, кафе и рестораны от кулинаров-любителей.

Фуд-энтузиасты посвятят очередной «Ресторанный день» Масленице. В меню - корейские блины с кимчи, пудинги из Средиземья, блины с петербургским вареньем из меланхолии и другие блюда.

Увидеть актуальный на данный момент список ресторанов и их адреса можно в группе Ресторанного дня Вконтакте или по хештегу #restaurantdayspb, выбрав поиск по дате.

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«Ресторанный день» родился в Хельсинки в 2011 году как флешмоб против бюрократии в уличной еде и распространился по всему миру. Санкт-Петербург присоединился к «Ресторанному дню» в 2013 и стал вторым городом в мире по количеству зарегистрированных локаций после родины праздника.

Жители открывали рестораны для собак, собирали очереди на фалафель, вок, плескавицу и солдатскую кашу, запекали курицу на двигателе старого запорожца, готовили мороженое из чеснока и селёдки.