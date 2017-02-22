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В Ленэкспо сразятся рыцари

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© Фото: Vinegret.cz

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Фестиваль «РЕКОН» будет проходить два дня - 24 и 25 февраля.

Выставочный комплекс Ленэкспо на два дня превратится в ристалище для дисциплин по историческим видам спорта. В сражениях примут участие более тысячи спортсменов

Фестиваль «РЕКОН» будет прйдет 24 и 25 февраля.

Во время турнира любой желающий сможет увидеть кубки победителей «Битвы Наций» Сборной России по HMB, познакомиться с федерациями боев и взять комментарии по развитию исторических средневековых боев как у спортивных ассоциаций, так и действующих чемпионов мира – спортсменов сборной России.

«Многие видели рыцарей, облаченных в доспхи, но не все знают, что это одна из дисциплин исторических средневековых боев (ИСБ, HMB). Можно сказать, что те времена давно канули в лету, но нет! ИСБ сегодня - это зрелищный спорт, спорт привлекающий к себе, как самых юных спортсменов (дисциплины в соревнованиях начинаются с номинаций 3-5 лет), так и опытных бойцов», - сообщают организаторы фестиваля.

Последние годы ряды поклонников ИСБ пополнились большим количеством представительниц прекрасного пола и на ристалище будут представлены как индивидуальные виды дисциплин, так и командные бои три на три.

Спортивный турнир проходит под эгидой федераций HMBIA (Historical Medieval Battle International Association),  WMFC (World Medieval Fighting Championship), NFHEMA  (Национальная Федерация «ХЕМА», Российская Федерация),  HMB Soft,  ФСМБ (федерация спортивного мечевого боя), ФСМ (федерация спортивного меча).

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