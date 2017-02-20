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Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

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© Фото: kudago.com

Темы дня

Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

Музыкальная Масленица на Елагином

 

Гостей Масленицы на Елагином острове ждут выступления фольклорных коллективов, музыкантов, народные забавы и состязания: Масленичный поезд, частушечные бои, пляски и хороводы, традиционные песнопения, подблюдные гадания.

В концертной программе примут участие петербургские коллективы: фолк-шоу группа «Здравушка», ансамбль «Казачья доля», дуэт аккордеонистов «ШтрихКод», ансамбль народного танца «Русская Душа», ансамбль «Громгора», эстрадный коллектив «Калина Красная», ансамбль «Домострой», а также ансамбль «Малиновская банда» из Великого Новгорода.

Завершится праздник традиционным торжественным сожжением огромного чучела Масленицы.

Фото: event-map.ru
 

Когда: 26 февраля в 12:00

Стоимость: 50-200 рублей

Масленица у Петропавловской крепости

 

В воскресенье, 26 февраля, с 13:00 до 17:00 у стен Петропавловской крепости на берегу Кронверкского пролива стартует общегородской праздник «Широкая Масленица». Петербуржцев и гостей города ждут русские забавы, веселые песни и хороводы, большая ярмарка народных промыслов, конкурсы, мастер-классы и, конечно же, вкусные горячие блины. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы.

В концертную программу праздника включены выступления Вокального ансамбля солистов «Рождество», Государственного ансамбля танца «Барыня», Шоу-группы «Рандеву», Казачьего ансамбля «Атаман», а также заслуженных артистов России Виталия Псарева, Марины Цхай, Сергея Рогожина и многих других исполнителей.

Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга
 

Когда: 26 февраля с 13:00 до 17:00

Стоимость: вход свободный

Праздник в Политехническом

 

Масленичные гуляния на территории Политехнического университета откроются 26 февраля в 11:00 русскими забавами, выступлениями артистов, ярмаркой мастеров и спортивными состязаниями. Дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению корзинок, кукол-маслениц, пострелять из лука, поводить хороводы. 

Гостей праздника будут угощать чаем из самовара и блинами с пылу с жару. Завершатся гуляния самым зрелищным событием – сжиганием чучела Масленицы.

Также в этот день приготовлена разнообразная концертная программа в Белом зале Политехнического. В 12:00 состоится музыкально-практическое занятие для детей и родителей при участии настоящего композитора и настоящего симфонического оркестра, в 14:00 гостей ждет программа известного баяниста Юрия Шишкина, а в 19:00 – концерт выдающего джазового трубача из Нью-Йорка Джона Маршалла.

Фото: kudago.ru
 

Где: СПбПУ - Политехническая улица, дом 29

Когда: 26 февраля в 12:00

Стоимость: вход свободный

Прыжки через костер в Stroganoff Bar & Grill

 

В воскресенье загородный ресторан Stroganoff Bar & Grill предлагает своим гостям дополнительно к блинному меню почувствовать на себе другие прелести этого праздника. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению народной куколки Масленое, сразиться в блинном забеге, поводить хороводы и попробовать спеть частушки вместе со Скоморохами.

Самые смелые могут решиться прыгнуть через костер, на котором в завершении дня сожгут чучело Масленицы.

Фото: kluch.media
 

Где: Stroganoff Bar & Grill - Приморское шоссе, 418.

Когда: 26 февраля с 13:00

Ярмарка на Московской площади

 

Одной из площадок для проводов зимы станет Московская площадь. С 23 по 26 февраля здесь будут работать торговые ряды с угощениями, пройдут представления и мастер-классы. Гости праздника увидят состязания русских богатырей, смогут посоревноваться в традиционных забавах и получить призы. Желающие смогут приобрести чай, мед, халву, пастилу, «петушков» на палочке и кухонную утварь.

В дни празднования Масленицы на Московской площади также будет открыт парк ледовых скульптур «Ледяная сказка». Среди ледовых композиций расположится ледяной трамвай, прозрачная коммунальная квартира и другие необычные объекты.

Фото: livemaster.ru
 

Где: Московская площадь (станция метро «Московская»)

Когда: 23–26 февраля с 12:00 до 20:00

Стоимость: вход свободный

Аттракционы в парке Бабушкина

 

Жители города смогут сходить всей семьей в парк им. И. В. Бабушкина, где всю неделю с 11:30 будут приходить праздничные гуляния, выступление артистов и фольклорных коллективов. В программе - мастер-классы, реконструкции боя, тещины посиделки с баянистом и частушками, конкурс на лучшего снеговика, цирковое представление, на котором будет и живой медведь.

Гостей праздника ожидают и аттракционы: ледовый каток, веревочный парк, прокат финских саней и, конечно же, ледовая горка «Царь-гора». Кульминацией станет праздничная дискотека.

Фото: vk.com/parkskazok 
 

Где: Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина - проспект Обуховской Обороны, д. 149

Когда: 20-36 февраля с 11:30

Стоимость: вход свободный

Коты и блины в «Этажах»

 

Лофт Проект Этажи, на территории которого располагается смотровая площадка с замечательным видом на Лиговский проспект и центральную часть города, предлагает в субботу и воскресенье различные виды блинов с разнообразными и оригинальными начинками. Кроме того, гостей «Этажей» ждут разнообразные авторские глинтвейны.

Кроме того, в эти дни в «Этажах» пройдет выставка Кати Зубковой «Коты на крыше», с которыми можно сделать оригинальные фотографии.

Фото: Comandir.ru
 

Где: Арт-пространство Лофт Проект Этажи - Лиговский проспект, 74

Когда: 25 и 26 февраля с 11:00

Хоровой фестиваль «Поющая масленица»

 

С 20 по 26 февраля в Мариинском театре во второй раз пройдет Международный хоровой фестиваль «Поющая масленица». В этом году певческий форум познакомит зрителей с коллективами из России, Словении, Норвегии, Германии, Латвии, Литвы, Франции, а в камерных залах Мариинского-2 вновь выступят детские и молодежные коллективы.

Соревнования и выступления будут идти всю неделю. А завершится хоровой фестиваль 26 февраля большим гала-концертом при участии финалистов Детско-юношеского хорового чемпионата мира 2017 года: Хора мальчиков Spartito (Латвия) и Академического хора Jaunyste (Литва), а также Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Фото:kstolica.ru
 

Где: Мариинский театр. Вторая сцена - улица Декабристов, д. 34

Когда: с 20 по 26 февраля (подробное распыление и покупка билетов - на сайте театра)

Театральная Масленица в «Тарабум»

 

С 20 февраля по 26 февраля взрослых и детей от 1,5 лет приглашают на празднование Широкой Масленицы в музей-театр анимации «Тарабум». Там юные гости могут увидеть масленичный интерактивный спектакль, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению масленичной куклы из соломы - Веснянки.

Фото: vk.com/tarabum_maslenitsa
 

Где: музей-театр анимации «Тарабум», улиа Тверская, дом 23-25.

Когда: с 20 по 26 февраля с 10:00

Стоимость: от 250 до 600 рублей

Запись на интерактивные спектакли и/или мастер-класс по телефону 719-64-40

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