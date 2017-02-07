В Петербурге пройдет День памяти Достоевского

В этот четверг, 9 февраля, поклонники творчества Федора Михайловича Достоевского отметят 136-ю годовщину со дня смерти писателя. Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского представляет программу мероприятий, которые состоятся в этот день в Петербурге.



Фото: День памяти Ф.М.Достоевского 9 февраля| Вконтакте

В 11:.00 потомки писателя возложат цветы к его могиле в Александро-Невской Лавре. Спустя полтора часа, в 12:30, в Соборе Владимирской Иконы Божией Матери состоится панихида в дань памяти Федору Михайловичу.

После этого поклонники писателя переместятся в Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского по адресу Кузнечный переулок, 5/2. Там в 14:00 народный артист Петр Семак прочитает стихи великого русского классика.



Фото: SpbHi.ru

После этого, в 14:40 доктор филологических наук Борис Тихомиров прочитает лекцию «Достоевские в годы Революции и Гражданской войны». Вход на мероприятия 9 февраля в музее бесплатный, по регистрации.

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Петербург Достоевского

С Петербургом Федора Михайловича Достоевского связывают не только его произведения, в котором предстает мрачный и таинственный образ города на Неве. Писатель очень любил Северную столицу, несмотря на то, что в своих романах рисовал его в темных и грязных тонах.

Достоевский умер 9 февраля 1881 года в Петербурге. Причиной смерти классика русской поэзии принято считать эпилепсию.