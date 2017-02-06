В Петербурге выступит британская группа The Cinematic Orchestra

В рамках ежегодного выпуска STEREOLETO: Winter Session 23 февраля в А2 Green concert состоится выступление британской группы The Cinematic Orchestra.

В Петербурге коллектив представит композиции из разных альбомов и материал с новой пластинки, выход которой ожидается в 2017, в том числе свежий сингл To Believe, записанный в ноябре прошлого года.

В А2 Green concert к The Cinematic Orchestra присоединится один из лучших перкуссионистов мира Ману Делаго, без которого не обходятся концертные выступления исландской певицы Bjork.

The Cinematic Orchestra — британская группа, играющая смесь электроники и джаза. Коллектив был основан в 1999 году. На счету The Cinematic Orchestra шесть студийных альбомов. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.