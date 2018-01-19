Петербуржцев приглашают на соревнования по лыжам в честь дня снега

В рамках массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжные стрелы» 21 января пройдет Всероссийский день снега, сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

Участников праздника ждут различные соревнования по лыжным видам спорта, а также зимние эстафеты «для всей семьи». Соревнования пройдут в Шапках и Орехово.

Доехать до станции Шапки можно с Московского вокзала на поезде в 9:33. Поезд остановится в Колпино в 10:02. Обратно в Петербург поезд прибудет в 17:00.

До Орехово можно добраться с Финляндского вокзала, отправление в 9:15. Обратно в Петербург поезд прибудет в 16:32. Следующие «Лыжные стрелы» отправятся в Шапки и Орехово 27 января.

Посадочные талоны выдадут участникам соревнований только при предъявлении договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, предупредили в комитете. Участники до 17 лет смогут поехать при наличии допуска от врача, совершеннолетним придется предъявить допуск врача или поставить подпись о персональной ответственности за свое здоровье. Список мест, где можно получить посадочные талоны, доступен по ссылке.

День снега – он же Международный день зимних видов спорта – отмечается с 2012 года. По замыслу Международной федерации лыжного спорта, в этот день проводятся «снежные фестивали», на которых можно посоревноваться в катании на коньках, лыжах или сноубордах.