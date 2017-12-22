В Музее печати научат писать приглашения на музыкальные вечера как в XIX веке

В Музее печати в дни рождественских каникул пройдет «Рождество в доходном доме». В программу войдут экскурсия «Доходный дом. Музыкальный салон» и интерактивное занятие «Записка-приглашение».

В ходе тематической экскурсии посетителям расскажут об истории доходных домов Петербурга. Экспозиция музея располагается в квартире №4, в которой сохранилась историческая планировка, воссозданы две комнаты квартиры: кабинет и гостиная.

Посетителей познакомят с коллекцией музыкальных инструментов середины ХIХ – начала ХХ веков, а также расскажут, какие записки-приглашения получали в то время на музыкальный вечер. В рамках интерактивного занятия предложат написать перьевыми ручками приглашение на музыкальный вечер в стиле конца ХIХ века.

Когда: 4, 5, 6 и 8 января в 14:00

Где: Музей печати, набережная Мойки, д. 32

Стоимость: 300 рублей