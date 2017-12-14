В абсентерии BAUDELAIRE обсудят архитектора Антонио Гауди

В абсентерии BAUDELAIRE 17 декабря пройдет лекция, посвященная архитектору Антонио Гауди – «Гауди: гений или безумец?».

Организаторы предложили посетителям поговорить «о причудливых архитектурных творениях Антонио Гауди», разобрать «художественные особенности его шедевров, а также специфику его архитектурного языка в контексте эпохи».

Антонио Гауди – каталонский архитектор конца XIX – начала XX века, работал на стыке модерна и готики. Большинство его проектов возведено в Барселоне. Среди его творений – собор Саграда Фамилиа, Дома Висенса, дворец Гуэля, Эль Каприччо и многие другие. Некоторые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где: абсентерия BAUDELAIRE, улица Восстания 24/27, лит. В;

Когда: 17 декабря в 19:00

Вход свободный по регистрации.