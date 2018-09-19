В Петербурге учительница ударила школьника книгой до сотрясения мозга

В Петербурге учительница ударила 13-летнего школьника книгой до сотрясения мозга. Инцидент произошел в школе № 111 Калининского района. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-секретаря администрации Калининского района Юлию Лебединову.

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«Была создана специальная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Учительница немецкого языка, которая ударила ребенка, пришла в школу только 1 сентября этого года. До этого она не имела опыта работы в городских учебных заведениях с детьми», – сказала она.

Родители пострадавшего обратились в полицию и к директору школы. По словам учительницы, она не хотела бить ребенка, это произошло случайно. По факту произошедшего ведется разбирательство.

«Учительница признает, что работа с детьми – это не ее. Работать в школе она больше не будет. Сейчас она находится в больнице, куда она попала на нервной почве», – добавила Лебединова.