В Москве на станции метро "Курская" застрелили полицейского

В Москве на станции метро "Курская" в ночь с 2 на 3 сентября застрелили сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.

"Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался", – рассказали в МВД.

По данным "Интерфакса", задержан мужчина, который проверяется на причастность к совершению преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

По предварительным данным, преступник напал на полицейского, когда тот остановил его для проверки документов, сообщает ТАСС. Оружие, из которого был застрелен полицейский, было, по словам источников, брошено на месте преступления.