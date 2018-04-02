Ремонт Дворцового моста парализовал движение в центре Петербурга. С утра 2 апреля пробки скопились на Невском и Адмиралтейском проспектах, а также Дворцовой набережной. Об этом сообщает "Мойка 78".

На Невском пробка растянулась от набережной реки Мойки и до Васильевского острова. Согласно "Яндексу", скорость движения не превышает 3 км/ч.

Практически полностью стоит и Дворцовая набережная, скорость движения не превышает 5 км/ч. Со стороны Васильевского острова в сторону Невского проспекта проезд тоже затруднен.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.