В Столярном переулке во время испытаний прорвало трубу с кипятком (ФОТО)

В Столярном переулке во время испытаний прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

"Между набережной канала Грибоедова и Казначейской улицей прорыв горячей воды. Службы на месте", – рассказали очевидцы.

Судя по фотографиям очевидцев, переулок заволокло паром высотой выше пятого этажа. Испытания в четырех районах Петербурга 28 марта проводит "Теплосеть Петербурга".

Аварийная бригада огородила место прорыва, однако ремонтировать трубу смогут начать только после завершения испытаний, то есть лишь сегодня вечером. В это же время станет известно, отключат ли горячую воду и тепло в близлежащих зданиях.

На месте коммунальной аварии ограничено движение транспорта.

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