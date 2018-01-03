В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, погибли два пилота. В Минобороны утверждают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

"При выполнении перелета на аэродром Хама потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - цитирует "Интерфакс" военное ведомство.

Борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь. По данным издания, инцидент произошел еще 31 декабря, однако рассказали о нем лишь 3 января.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - сказали в Минобороны. Conflict Intelligence Team пишет, что в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа Матвеев.