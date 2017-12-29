Станции метро "Невский проспект" и "Горьковская" закрыты из-за пожара. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Пожар в тоннеле у станции "Горьковская". "Горьковскую" закрыли. Станция "Невский проспект" закрыта. Запах гари", – пишут очевидцы.

В метрополитене подтвердили информацию, что станции закрыты. "В 14"22 станции "Горьковская" и "Невский проспект" закрыты из-за внешнего задымления. Включена дополнительная вентиляция. Поезда проследует станции на проход, опасности для пассажиров нет", - отметили в пресс-службе подземки.

Речь идет о пожаре в ремонтируемой шахте на Марсовом поле, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу. По данным спасателей, в 14:25 в шахте на Марсовом поле загорелся мусор. Когда спасатели приехали на место, сотрудники метро уже справились с огнем.

Дым затянуло в тоннель, сейчас его проветривают, поэтому закрыты две станции. На участке закрытых станций усилен наземный транспорт.

Фото: megapolisonline.ru