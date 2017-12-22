«Матрешка Тур» начала вывозить застрявших в Китае петербуржцев. Туристы не могут вернуться в Северную столицу с острова Хайнань с 19 декабря. Об этом сообщает «ТурДом» со ссылкой на главу ассоциации «Турпомощь» Александру Осауленко.

Первые пять клиентов туроператора сегодня, 22 декабря, покинули остров. Компания уже обратилась к российским властям за помощью с организацией вывоза своих туристов из Китая. На Хайнане сейчас остаются порядка 150 петербуржцев из-за того, что перевозчик – авиакомпания «Икар» - получила отказ в слотах для выполнения ранее заявленной полетной программы.

Оставшиеся петербуржцы смогут покинуть Хайнань до вторника, 26 декабря, - на чартерных и регулярных рейсах других авиаперевозчиков. «В настоящий момент мы активно прорабатываем все возможные способы организации вывоза туристов, а также решаем вопросы визовой поддержки. «Матрешка Тур» обратилась за помощью во все государственные структуры – в Росавиацию, Ростуризм, «Турпомощь» и консульство РФ в Китае – в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств и необходимостью оказания помощи в вывозе российских туристов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте туроператора.

Из-за того, что туристам пришлось задержаться на Хайнане на более долгий срок, у некоторых из них уже истекает период действия визы. Кроме того, пассажиров, въехавших на остров по групповой визе, теперь придется рассаживать на разные борта, в зависимости от количества свободных мест на рейсах других перевозчиков. Для этого их нужно будет открепить от списка и оформить им индивидуальные выездные визы. По словам Александра Осауленко, с решением этой проблемы уже поспособствовали в Ростуризме - россиянам пойдут навстречу и выдадут необходимые документы в срочном порядке.

Другой туроператор – НТК «Интурист» - уже организовал возвращение своих клиентов, которые также должны были улетать домой на рейсах «Икара». По словам Сергея Толчина, директора по продажам поставщика, двум группам были предложены места на бортах авиакомпании Azur Air. Еще несколько человек покинут остров на следующей неделе.