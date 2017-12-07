Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Пулково сразу после взлета. Следующим местом посадки рейса должен был стать Екатеринбург. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сегодня утром, 7 декабря, самолет вылетел из Петербурга в 9:45, однако спустя 17 минут совершил посадку в Пулково, рассказали в аэропорту. «На работе аэропорта инцидент никак не сказался, аэропорт работает в штатном режиме», - заверили в пресс-службе Пулково.

Причины и обстоятельства ЧП уточняются. Пассажиры рейса номер 365 должны были улететь во Владивосток с пересадкой в Екатеринбурге, однако остались в Северной столице.