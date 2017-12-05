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Перекресток Славы и Будапештской заволокло паром из лопнувшей трубы

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Движение от проспекта Славы к улице Белы Куна по Будапештской перекрыто.

    Перекресток проспекта Славы и Будапештской улицы заволокло паром из лопнувшей трубы. ОБ этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    "Прорвало трубу с горячей водой на перекрестке Славы и Будапештской, "краб" варится на пару, видимость ограничена", - рассказали очевидцы коммунальной аварии.

    Сейчас на месте работает аварийная бригада "Теплосети Петербурга", пишет "Фонтанка.ру". Труба лопнула в 14:10, движение от проспекта Славы к улице Белы Куна по Будапештской перекрыто.

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