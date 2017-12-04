В Красносельском районе 149 зданий остались без тепла. Причиной остывших батарей стала коммунальная авария. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Теплосеть Петербурга".

"4 декабря в 07:50 при объезде по адресу: улица Десантников, 22, было обнаружено вытекание теплоносителя на газон из тепломагистрали диаметром 700 мм", - рассказали на предприятии.

Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтные работы, в зоне аварии оказались 149 зданий, из них 94 жилых. "Горячее водоснабжение осуществляется в штатном режиме, а отопление ограничено, но обеспечена возможность замены теплоносителя в системах отопления", - отметили специалисты.

Ремонт рассчитан до шести утра 5 декабря. Отключения коснулись кварталов 6, 10, 10А, 10Б, 11, 13, 19 Юго-Запада. В эту зону попали не только 94 жилых дома, но и 27 детских учреждений и три лечебных.