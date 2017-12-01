На улице Седова 160 домов остались без тепла и горячей воды. Причиной остывших батарей стала коммунальная авария. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУП "ТЭК СПб".

Трубу прорвало сегодня, 1 декабря, около 11:15, дефект произошел на трубе диаметром 600 мм. Сейчас аварийные бригады работают над устранением неисправности.

В зону прорыва попали 160 домов в квартале, ограниченном Ивановской улицей и проспектом Александровской Фермы. Энергетики обещают восстановить теплоснабжение к семи часам утра 2 декабря.