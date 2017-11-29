"Красная" ветка петербургского метро "зависла" из-за падения пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"На станции метро "Гражданский проспект" падение пассажира на путь", - уточнили в метрополитене. Его оперативно достали с путей, он жив.

Очевидцы пишут, что всю ветку остановили, на станциях скапливаются толпы людей. "Мы стоим на "Нарвской", объявили, что задержка, и все поезда будут следовать с увеличенным интервалом", - пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".