В Петербурге одновременно эвакуировали два университета. На улицу днем 28 ноября вывели всех студентов и преподавателей. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Эвакуация коснулись Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина на Петербургском шоссе, а также Института философии человека Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена на Малой Посадской улице.

"Институт имени Герцена на Малой Посадской, 26, заминирован. Прошла эвакуация всего здания", - пишут в группе. "Я там учусь, никого в здание не пускают. Полиция стоит у дверей. Ждут кинолога. Всех студентов сняли с занятий до конца проверки здания", - рассказала одна из студенток.

"Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина эвакуировали. Университет закрыт до 20:00, общежитие ждет на улице, кто в чем. Некоторым успели вынести пледы", - также рассказали очевидцы.

По предварительным данным, причиной эвакуаций стали анонимные звонки о заложенных бомбах.

Фото: vk.com/spb_today