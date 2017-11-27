На улице Рылеева обрушился фасад доходного дома. Часть дома рухнула прямо под ноги петербуржцам. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"С дома номер 6 на улице Рылеева перед ногами рухнула часть дома", - рассказали очевидцы. Трехэтажный доходный дом адмирала Федора Стааля был построен в 1858 году по проекту архитектора Августа Ланге.

Угловой каменный дом был построен для действительного статского советника Сергея Сильванского. В 1860-1877 годах владелицей дома была вдова тайного советника и гофмейстера двора Екатерина Варпаховская.

В 1879 - 1918 годы доходный дом принадлежал адмиралу Стаалю и его наследникам. В 1911 году в доме располагалась редакция журнала "Современный мир", а также жила бывшая жена писателя Александра Куприна.

Сейчас дом пятиэтажный, без балконов, без эркеров. По улице Рылеева он имеет протяженный фасад, состоящий из 26 рядов окон. Окна третьего этажа полуциркульные. Над пятым этажом надстроены мансарды.

Фото: citywalls.ru