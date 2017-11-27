  • 28 Ноябрь 2017
USD 28.11.2017 58.2773 +-0.2545
USD ММВБ 01:17 0  
EUR 28.11.2017 69.4957 +0.1648
EUR ММВБ 01:17  
Нефть($) 24.11.2017 63.82 +0.54
Нефть(p) 24.11.2017 3719.26 +15.37

На улице Рылеева обрушился фасад доходного дома

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Часть дома рухнула прямо под ноги петербуржцам.

На улице Рылеева обрушился фасад доходного дома. Часть дома рухнула прямо под ноги петербуржцам. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"С дома номер 6 на улице Рылеева перед ногами рухнула часть дома", - рассказали очевидцы. Трехэтажный доходный дом адмирала Федора Стааля был построен в 1858 году по проекту архитектора Августа Ланге.

Угловой каменный дом был построен для действительного статского советника Сергея Сильванского. В 1860-1877 годах владелицей дома была вдова тайного советника и гофмейстера двора Екатерина Варпаховская.

В 1879 - 1918 годы доходный дом принадлежал адмиралу Стаалю и его наследникам. В 1911 году в доме располагалась редакция журнала "Современный мир", а также жила бывшая жена писателя Александра Куприна.

Сейчас дом пятиэтажный, без балконов, без эркеров. По улице Рылеева он имеет протяженный фасад, состоящий из 26 рядов окон. Окна третьего этажа полуциркульные. Над пятым этажом надстроены мансарды.

Фото: citywalls.ru

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram