Станция метро «Площадь Восстания-2» закрыта на вход из-за «черной пятницы». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

В метрополитене приняли такое решение в связи с большим потоком покупателей из «Галереи». Вестибюль «Площадь Восстания-2», ближайший к «Галерее», открыт только на выход.

Кроме того, в одну сторону работает эскалатор между «красной» и «зеленой» ветками, отправляя желающих перейти на станцию метро «Маяковская» в центр зала.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today