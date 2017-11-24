На Варшавской улице забил фонтан кипятка высотой до седьмого этажа. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Прорвало трубу с горячей водой на Варшавской улице у дома 23, фонтан высотой до седьмого этажа", - пишут очевидцы. На месте работает аварийная бригада "Теплосети Петербурга", место аварии огорожено.

Прорыв совпал с отключением тепла в нескольких десятках домов Московского района, пишет "Фонтанка.ру", однако в компании заявили, что все работы были завершены еще ночью.

"При переключениях на тепловых сетях возможно ограничение отопления и горячего водоснабжения объектов, подключенных по закрытой схеме теплоснабжения", - цитирует издание энергетиков. В "Теплосети" не исключили, что управляющие компании не успели открыть доступ домов к горячей воде.

Видео: vk.com/spb_today