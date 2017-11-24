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При взрыве в мечети Египта погибло 85 человек

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© Фото: Twitter / @drkailashjatav

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Теракт произошел на севере Синайского полуострова, не менее 80 людей получили ранения.

При взрыве в мечети Египта погибло 85 человек. Теракт произошел на севере Синайского полуострова, не менее 80 людей получили ранения. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на USA Today.

По данным телеканала Sky News Arabia, террористы сначала устроили взрыв в мечети. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.

Затем, заблокировав площадь у мечети внедорожниками, боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям. Associated Press уточняет, что подъехали четыре внедорожника.

В консульстве России в Египте пока не располагают информацией о том, есть ли среди погибших российские граждане, сообщает "Интерфакс".

Фото: Twitter / @drkailashjatav

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