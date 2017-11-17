В Петербурге эвакуированы более десяти школ из-за звонков о бомбе

В Петербурге массово эвакуируют школы из-за звонков о бомбе. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Очевидцы рассказывают об одновременной эвакуации более десяти школ. Кроме того, эвакуированы все сотрудники и посетители ТРК "Жемчужная плаза", "Меги Парнас" и Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) на В.О.

Сейчас ОМОН проверяет школы в различных районах Северной столицы: номер 547, 176, 185, 561, 643, 630, 376, 234, 292, 249, 484, 179, 549, 362, а также номер 181.

Днем 14 сентября одновременно эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации, МФЦ на Невском проспекте, а также жилые дома. Продлившиеся около четырех часов анонимные звонки о бомбах затронули около тридцати адресов. По каждому сообщению выезжали специалисты, проводилась проверка.

В общей сложности были эвакуированы более десяти тыс. человек. Некоторые торговые центры простояли пустыми больше пяти часов. Никаких опасных предметов обнаружено не было.