МЧС: На Матисовом острове горят склады при бизнес-центре

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что на Матисовом острове горят склады при бизнес-центре. Пожарным уже удалось остановить распространение огня.

"В производственно-складском четырехэтажном здании размером 15х60 метро, горит продукция на площади 70 кв. метров", - рассказали в пресс-службе.

На место пожара для оценки состояния загрязнения воздуха направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

К борьбе с огнем привлечены 20 единиц техники и 69 человек личного состава. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.