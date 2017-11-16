На Матисовом острове горит трехэтажный БЦ «На Блока». На месте пожара сейчас работают 14 единиц техники и 52 огнеборца. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

«Горит в производственно-складском ангаре размером 10х15 кв. метров. Что горит и площадь пожара уточняется», - рассказали в пресс-службе.

Пожарные прибыли на место ЧП в 12:52, спустя двадцать минут ранг пожара был поднят до 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Фото: vk.com/spb_today