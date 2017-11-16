Район станции метро "Академическая" заволокло паром из лопнувшей трубы. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Очевидцы рассказывают, что видимость на дороге сейчас нулевая. "Только что провизжал перекресток, видимость ночь метров. Пешком переходить опасно, могут на капот посадить, светофор не видно", - пишет один из водителей.

"Видимость нулевая, только что вырвалась оттуда с трудом, разворачивайтесь", - также добавляет другой автомобилист. За участок, где произошла коммунальная авария, отвечает ГУП "ТЭК СПб".

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", около "Академической" уже скопилась немаленький затор. Скорость движения автомобилей не превышает 3-5 км/ч.

Фото: "Яндекс.Пробки"